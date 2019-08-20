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9 способов как проверить ноутбук при покупке?

Еще лет 10 назад покупка ноутбука была экстраординарным событием из-за дороговизны этих устройств. Чаще пользовались стационарными компьютерами. Сейчас мир становится все более мобильным, предъявляя к высокотехнологичным устройствам такое же требование. Один-два ноутбука в каждой семье сейчас — вполне обычное явление, как и приобретение нового.

Важно знать, как проверить ноутбук при покупке. Лучше уделить 5 минут прочтению этой статьи, чем потом кусать локти после истечения термина гарантийного обслуживания. А если ноутбук приобретался с рук, то шансов получить компенсацию за некачественный товар совсем нет. Поэтому лучше перестраховаться.

Если возникла необходимость в покупке ноутбука, можно пойти двумя путями: купить дорогой, но новый ноутбук или недорого приобрести бывшее в употреблении устройство. Рассмотрим оба варианта. Начнем с покупки нового ноутбука.

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Осмотрите устройство визуально

Убедитесь, что корпус абсолютно целый, без трещин, вмятин и потертостей. Обратите внимание на винты, с помощью которых части корпуса соединены между собой. На них не должно быть никаких следов откручивания. Конечно, крупные магазины электроники с хорошей репутацией вряд ли подсунут бывший в ремонте товар. Но лучше этот шаг проверки ноутбука не игнорировать.

Попросите продавца включить ноутбук

Непродвинутым компьютерным пользователям предпочтительно покупать ноутбук с предустановленной операционной системой (ОС). Потому что установка ОС на ноутбук требует компьютерных знаний и навыков. Проверку экрана ноутбука (матрицы) тоже намного проще выполнить при наличии ОС. Но, допустим, операционки на компьютере нет. Как тогда протестировать ноутбук? Попросите продавца загрузить с флешки программы Mini XP, Bart PE или какую-то другую сборку ОС Windows.

Затем необходимо запустить утилиту для проверки монитора, например, IsMyLcdOK. Запишите эту или аналогичную программу на флешку дома и заранее разберитесь, как с ней работать. В общих чертах принцип работы утилиты такой: экран компьютера поочередно заливается различными цветами, чтобы битые пиксели или белые точки на экране стали более заметными. Эти точки — и есть битые пикселы. Большинство продавцов электроники не считают наличие нескольких таких точек на экране браком, поэтому не принимает по этой причине компьютер обратно. Если компьютер будет использоваться для программирования, делооборота или развлечения — наличие битых пикселей не слишком мешает. А для дизайнеров, ретушеров, архитекторов и инженеров даже такой небольшой изъян монитора не желателен.

Проверьте работу Wi-Fi на ноутбуке

Попросите продавца включить Wi-Fi и проверьте его работу. Например, запустите на Youtube какой-нибудь ролик. Удостоверьтесь, чтобы просмотр фильма не сопровождался остановками трансляции или внезапным пропаданием сети. В это время сразу можно оценить качество матрицы ноутбука и звука. Попросите продавца выполнить раздачу Wi-Fi с ноутбука и подключитесь к ней со своего смартфона. Если этот шаг программы «Как проверить ноутбук» пройден успешно, переходите к следующему шагу.

Проверьте клавиатуру ноутбука

Для этого запустите программу «Блокнот» или любой другой текстовый редактор и поочередно нажимайте все клавиши клавиатуры.

Символы, отображаемые на экране должны соответствовать тому, что написано на клавишах. Проверьте так обе раскладки: русскую и английскую. Клавиши не должны «залипать» или издавать неприятные звуки.

Тестирование оптического DVD

Дальше тестируем оптический DVD привод для дисков, тачпад и все разъемы для периферийных устройств:

мыши;

наушников;

флешек;

микрофона.

Для такого теста необходимо взять с собой из дома наушники, флешку и микрофон. Все USB-порты можно проверить при помощи флешки. Критерием их правильной работы считается распознавание флешки в каждом из портов не дольше, чем за 10 секунд. Для проверки привода DVD дисков поместите в него DWD-RW диск с какой-то ненужной информацией, фильмом, например.

Посмотрите, нормально ли проигрывается фильм с диска. Затем сотрите на ноутбуке содержимое диска и запишите на него другое видео или игру. Проверьте правильность воспроизведения записанной на диск информации. Во время проверки тачпада обращайте внимание, чтобы курсор на экране перемещался плавно и без рывков. Одинарные и двойные нажатия на клавиши тачпада должны откликаться на экране ноутбука с первой попытки.

Проверяем качество аккумулятора ноутбука

Для этого понаблюдайте в течение получаса насколько быстро разряжается аккумулятор ноутбука. Если это несколько процентов (не больше 3%) для волнения нет причин. Если же за это время аккумулятор разрядился на 5-10% или больше, есть повод задуматься о качестве батареи. Следующие несколько шагов проверки для опытных пользователей ПК.

Проверка стабильности работы видеокарты ноутбука

Осуществляется при помощи специальной утилиты, например, FurMark или OCCT. Как протестировать ноутбук при помощи программы FurMark? Запускаете на ноутбуке эту утилиту, находите в ней пункт GPU stress test и нажимаете на него. Через 3 минуты теста станет понятно, все ли в порядке с видеокартой.

Если программа не запустилась, то есть вероятность, что что-то не в порядке с драйверами видеокарты. Если во время тестирования компьютер зависает, перезагружается или гаснет экран — скорее всего с самой видеокартой не все в порядке. Для детального выяснения состояния видеокарты найдите и нажмите в программе GPU-Z.

Проверка системы охлаждения ноутбука

Запустите на ноутбуке программу Everest в режиме стресс-теста. Откройте на компьютере какую-то игру, включите WI-FI, запустите фильм из сети. Загляните снова в окно Everest, температура материнской платы не должна превышать 80 градусов. Если превышает — компьютер будет постоянно перегреваться, что может привести к его быстрой поломке.

Проверяем состояние жесткого диска ноутбука

Основной критерий «здоровья» жесткого диска у нового компьютера с ОС — это ее загрузка без проблем. Дополнительно можно воспользоваться программой CHKDSK. Она позволяет найти неисправные секторы на жестком диске и исправить их, если это возможно. В качестве альтернативы CHKDSK подойдет также утилита HDD-regenerator.

Если на новом ноутбуке не установлена ОС, и нет возможности запустить какую-то версию ОС, остается только запустить BIOS при помощи клавиш F2 или F12. Информации там немного, но можно проверить соответствие фактических характеристик ноутбука с заявленными продавцом. Для этого нужно открыть в BIOS перечень установленного оборудования и посмотреть параметры интересующих устройств.

Вот и все шаги, объясняющие, как протестировать новый ноутбук на самые часто встречающиеся неисправности. Теперь поговорим об устройствах, бывших в эксплуатации.

Как проверить б/у ноутбук при покупке

Проверка при покупке ноутбука, уже побывавшего в чужих руках, примерно такая же, как и для нового. За исключением нескольких важных моментов. Обязательно поинтересуйтесь у продавца, был ли ноутбук уже в ремонте. Если был, лучше от такого приобретения отказаться. А если со слов бывшего владельца не был, то внимательно посмотрите на винты корпуса. На них не должно быть видно никаких следов вмешательства.

Петли ноутбука должны работать плавно и бесшумно при его открывании, и закрывании. Скрежет петель, их вдавливание в корпус ноутбука при закрытии — плохие признаки.

Не поддавайтесь на уговоры продавца купить ноутбук без операционной системы. В этом случае не только нет возможности качественной проверки работы компьютера, но и велика вероятность, что он не будет вообще нормально работать.

Как проверить состояние процессора и видеокарты бу ноутбука при покупке? Лучше всего с этим справляются утилиты PCMark и Hardware Monitor. Необходимо максимально нагрузить компьютер с помощью PCMark, затем проверить в Hardware Monitor температуру всех компонентов компьютера. О критически высокой температуре программа сигнализирует звуковым сигналом.

Необходимо также дождаться включения вентилятора охлаждения, чтобы отследить изменение температуры компьютерных компонентов. Если кулер плохо справляется с охлаждением, можно надеяться, что его чистка и замена термопасты исправят ситуацию, но так бывает далеко не всегда.

Самая простая проверка исправности винчестера: копирование большого числа мелких файлов с одного раздела на другой, например, с диска C на диск D. Хороший признак — тихая работа жесткого диска.

Утилита SSD Life позволяет быстро проверить общее время работы жесткого диска. Запустите ее и обратите внимание на параметры Work time (время работы в часах) и Powered on (количество включений). Несложные математические расчеты помогут определить, сколько примерно ноутбуком пользовались: например, в день в среднем 8 часов, и 1-2 включения.

Дальше запускаем программу Aida64, чтобы проверить износ аккумулятора, состояние жесткого диска и сделать стресс-тест процессора и оперативной памяти. Данные о степени изношенности аккумулятора находятся в разделе Электропитание/Свойства батареи и указаны в процентах. Разница между паспортной емкостью и емкостью при полной зарядке указывают на степень износа аккумуляторной батареи.

Рекомендуемое время для стресс-теста процессора и оперативной памяти при помощи Aida64 — 10 минут. Нужно максимально загрузить ноутбук и по графикам посмотреть температуру и степень загруженности процессора. В идеале при загруженности процессора, приближенной к 100%, температура компонентов не должна быть выше 75 градусов. Если она достигает 90-95 градусов, то ноутбук, как минимум, нуждается в чистке. Но возможны и серьезные неисправности, например, износ термотрубки. Красные метки на графике загруженности процессора — тоже плохой показатель.

Износ жесткого диска в этой утилите покажет пункт SMART. Если в столбце «ID» напротив всех показателей есть галочки, то все хорошо. Напротив проблемных компонентов появятся восклицательные знаки или крестики.

Программы для тестирования ноутбука перед покупкой

Дополнительно рекомендуем проверить ноутбук при помощи специального программного обеспечения. Его можно заблаговременно записать на флешку и взять с собой для проверки ноутбука:оутбука:

ОС Windows;

IsMyLcdOK;

FurMark или OCCT;

Everest;

CHKDSK;

SSD Life;

Hardware Monitor;

PCMark;

SSD Life;

HDD-regenerator;

Все эти программы есть в сети Интернет в свободном доступе. Возьмите с собой друга или знакомого, хорошо разбирающегося в начинке компьютера и ПО, если есть сомнения в собственных способностях правильно проверить гаджет.

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