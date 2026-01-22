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Как продлить свежесть
Как продлить свежесть овощей и фруктов без холодильника
Отключения света становятся все жестче, а погода — только жарче. Поэтому хранить продукты, требующие условий холодильника, стало непросто. Кстати, ранее мы уже писали про контейнеры-хладагенты...
  • Comfy HOME
  • 25 июня 2026
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Новости

Что скрывает Samsung?
Что скрывает Samsung? Все карты на стол | Samsung Galaxy Unpacked summer 2026
  • Новости
  • 08 июля 2026
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НЕ ГОРЯЧЕЕ лето,
НЕ ГОРЯЧЕЕ лето, зато ГОРЯЧИЕ СКИДКИ в COMFY
  • Новости
  • 18 июня 2026
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Как выбрать холодильник:
Как выбрать холодильник: на что обратить внимание перед покупкой
  • Новости
  • 15 июня 2026
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Первый ценопад на
Первый ценопад на iPhone 17 Pro и Pro Max с момента старта продаж
  • Новости
  • 15 мая 2026
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Снимай рекламу для COMFY и получай бонусы + суперприз: телевизор Hisense
  • Новости
  • 21 апреля 2026
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Свет во тьме,
Свет во тьме, новый день рождения COMFY в Запорожье
  • Новости
  • 09 марта 2026
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Недорогие зарядные станции
Недорогие зарядные станции для дома
  • Советы и помощь
  • 11 июня 2026
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🔥 Топчик за Июнь
На что способна
На что способна Led маска для лица Dreame Chrona
Долгое время профессиональная фототерапия считалась исключительно прерогативой клиник эстетической медицины и элитных косметологических кабинетов. Громоздкие стационарные аппараты требовали тщательного контроля со стороны врача, а сами...
  • Обзоры
  • 20 июля 2026
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Новинки Logitech G:
Новинки Logitech G: игровая мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатура G316 X серии G3
Компания Logitech продолжает совершенствовать собственные технологии, представив новые игровые устройства серии G3: беспроводную мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатуру G316 X. Инженеры бренда сумели значительно...
  • Обзоры
  • 20 июля 2026
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Как правильно выбирать
Как правильно выбирать арбуз и дыню?
Пожилая пора – период, когда растут и постепенно зреют вкусные фрукты, овощи и ягоды. Собирают основной урожай весь август и сентябрь. Польза плодов в их...
  • Советы и помощь
  • 17 июля 2026
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Как очистить одежду
Как очистить одежду от кошачьей или собачьей шерсти
Домашние животные – это радость, прогулки по природе и активные развлечения. Почти в каждом доме, хоть это квартира, хоть частный дом, живут пушистые любимцы. Поклонники...
  • Советы и помощь
  • 16 июля 2026
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Сковорода универсальная Tefal
Сковорода универсальная Tefal G3380602 Excellence Fusion 28 см
Tefal G3380602 Excellence Fusion — классическая глубокая сковорода диаметром 28 см, которую Tefal разработала для решения главной проблемы домашней посуды — быстрого износа антипригарного слоя....
  • Обзоры
  • 14 июля 2026
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Мощность, которая поражает,
Мощность, которая поражает, по цене, которая удивляет: восстановленный Dell на Core i7
Ищете производительный ноутбук для работы, сложных задач или учебы, но ценники на новые лэптопы неприятно впечатляют? На фоне подорожания оперативки цены действительно стали кусаться, поэтому...
  • Обзоры
  • 14 июля 2026
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Что подарить девочке
Что подарить девочке на 10 лет: ТОП-15 идей, которые точно понравятся
Современное поколение детей растет в эпоху, когда грань между реальностью и виртуальным миром почти стерлась, а цифровые технологии стали неотъемлемой частью их повседневной жизни. Мир...
  • Советы и помощь
  • 14 июля 2026
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Как выбрать культиватор:
Как выбрать культиватор: полный гайд для дачи и огорода
Земля всегда требовала труда, но именно изобретение культиватора превратило изнурительную обработку почвы в эффективный и быстрый процесс. Сегодня культиватор является незаменимым помощником как на больших...
  • Советы и помощь
  • 14 июля 2026
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Как выбрать резинку
Как выбрать резинку для фитнеса
Сегодня фитнес-резинки есть в арсенале чуть ли не каждого тренера и сторонника здорового образа жизни, хотя первые эластичные ленты появились еще в прошлом веке в...
  • Советы и помощь
  • 09 июля 2026
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Как выбрать стиральную
Как выбрать стиральную машину
Выбирать новую стиральную машину нужно очень тщательно, учитывая все свои требования и пожелания к новой технике, ведь этим устройством вы будете пользоваться регулярно, а служить...
  • Советы и помощь
  • 09 июля 2026
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Как изменить размер
Как изменить размер значков на рабочем столе
Главный интерфейс Windows — это рабочий стол. У него довольно простые настройки. Они понятны на интуитивном уровне. У опытных пользователей настройка не вызывает трудностей. Однако...
  • Советы и помощь
  • 09 июля 2026
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Samsung Unpacked: новая
Samsung Unpacked: новая линейка смартфонов Galaxy S26
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Гармония в смартфоне
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Салонная укладка дома
Салонная укладка дома — это реально? Лови топ-новинки Philips, которые стоит попробовать (+ КОНКУРС 🤩)
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Как выбрать сушильную
Как выбрать сушильную машину для дома
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Советы и помощь
Как правильно выбирать
Как правильно выбирать арбуз и дыню?
  • Советы и помощь
  • 17 июля 2026
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Как очистить одежду
Как очистить одежду от кошачьей или собачьей шерсти
  • Советы и помощь
  • 16 июля 2026
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Что подарить девочке
Что подарить девочке на 10 лет: ТОП-15 идей, которые точно понравятся
  • Советы и помощь
  • 14 июля 2026
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Как выбрать культиватор:
Как выбрать культиватор: полный гайд для дачи и огорода
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