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Как продлить свежесть овощей и фруктов без холодильника
Отключения света становятся все жестче, а погода — только жарче. Поэтому хранить продукты, требующие условий холодильника, стало непросто. Кстати, ранее мы уже писали про контейнеры-хладагенты...
Comfy HOME
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25 июня 2026
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Что скрывает Samsung? Все карты на стол | Samsung Galaxy Unpacked summer 2026
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08 июля 2026
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НЕ ГОРЯЧЕЕ лето, зато ГОРЯЧИЕ СКИДКИ в COMFY
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18 июня 2026
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Как выбрать холодильник: на что обратить внимание перед покупкой
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15 июня 2026
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Первый ценопад на iPhone 17 Pro и Pro Max с момента старта продаж
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15 мая 2026
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Снимай рекламу для COMFY и получай бонусы + суперприз: телевизор Hisense
Новости
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21 апреля 2026
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Свет во тьме, новый день рождения COMFY в Запорожье
Новости
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09 марта 2026
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Недорогие зарядные станции для дома
Советы и помощь
•
11 июня 2026
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🔥 Топчик за Июнь
На что способна Led маска для лица Dreame Chrona
Долгое время профессиональная фототерапия считалась исключительно прерогативой клиник эстетической медицины и элитных косметологических кабинетов. Громоздкие стационарные аппараты требовали тщательного контроля со стороны врача, а сами...
Обзоры
•
20 июля 2026
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Новинки Logitech G: игровая мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатура G316 X серии G3
Компания Logitech продолжает совершенствовать собственные технологии, представив новые игровые устройства серии G3: беспроводную мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатуру G316 X. Инженеры бренда сумели значительно...
Обзоры
•
20 июля 2026
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Как правильно выбирать арбуз и дыню?
Пожилая пора – период, когда растут и постепенно зреют вкусные фрукты, овощи и ягоды. Собирают основной урожай весь август и сентябрь. Польза плодов в их...
Советы и помощь
•
17 июля 2026
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Как очистить одежду от кошачьей или собачьей шерсти
Домашние животные – это радость, прогулки по природе и активные развлечения. Почти в каждом доме, хоть это квартира, хоть частный дом, живут пушистые любимцы. Поклонники...
Советы и помощь
•
16 июля 2026
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Сковорода универсальная Tefal G3380602 Excellence Fusion 28 см
Tefal G3380602 Excellence Fusion — классическая глубокая сковорода диаметром 28 см, которую Tefal разработала для решения главной проблемы домашней посуды — быстрого износа антипригарного слоя....
Обзоры
•
14 июля 2026
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Мощность, которая поражает, по цене, которая удивляет: восстановленный Dell на Core i7
Ищете производительный ноутбук для работы, сложных задач или учебы, но ценники на новые лэптопы неприятно впечатляют? На фоне подорожания оперативки цены действительно стали кусаться, поэтому...
Обзоры
•
14 июля 2026
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Что подарить девочке на 10 лет: ТОП-15 идей, которые точно понравятся
Современное поколение детей растет в эпоху, когда грань между реальностью и виртуальным миром почти стерлась, а цифровые технологии стали неотъемлемой частью их повседневной жизни. Мир...
Советы и помощь
•
14 июля 2026
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Как выбрать культиватор: полный гайд для дачи и огорода
Земля всегда требовала труда, но именно изобретение культиватора превратило изнурительную обработку почвы в эффективный и быстрый процесс. Сегодня культиватор является незаменимым помощником как на больших...
Советы и помощь
•
14 июля 2026
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Как выбрать резинку для фитнеса
Сегодня фитнес-резинки есть в арсенале чуть ли не каждого тренера и сторонника здорового образа жизни, хотя первые эластичные ленты появились еще в прошлом веке в...
Советы и помощь
•
09 июля 2026
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Как выбрать стиральную машину
Выбирать новую стиральную машину нужно очень тщательно, учитывая все свои требования и пожелания к новой технике, ведь этим устройством вы будете пользоваться регулярно, а служить...
Советы и помощь
•
09 июля 2026
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Как изменить размер значков на рабочем столе
Главный интерфейс Windows — это рабочий стол. У него довольно простые настройки. Они понятны на интуитивном уровне. У опытных пользователей настройка не вызывает трудностей. Однако...
Советы и помощь
•
09 июля 2026
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Категории
Смартфоны
Аксессуары
Гаджеты
ПК
ТВ
Киберспорт
Планшеты
Бытовая техника
Рецепт
Красота
Comfy Home & Lifestyle
Видео
Samsung Unpacked: новая линейка смартфонов Galaxy S26
Видео
•
25 февраля 2026
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Гармония в смартфоне – баланс в жизни: 10 лайфхаков для продуктивности и релакса 🐈⬛
Comfy HOME
•
29 января 2026
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Салонная укладка дома — это реально? Лови топ-новинки Philips, которые стоит попробовать (+ КОНКУРС 🤩)
Видео
•
28 января 2026
Смотреть результаты
Как выбрать сушильную машину для дома
Видео
•
22 января 2026
Смотреть результаты
Показать больше
Показать больше
Советы и помощь
Как правильно выбирать арбуз и дыню?
Советы и помощь
•
17 июля 2026
Смотреть результаты
Как очистить одежду от кошачьей или собачьей шерсти
Советы и помощь
•
16 июля 2026
Смотреть результаты
Что подарить девочке на 10 лет: ТОП-15 идей, которые точно понравятся
Советы и помощь
•
14 июля 2026
Смотреть результаты
Как выбрать культиватор: полный гайд для дачи и огорода
Советы и помощь
•
14 июля 2026
Смотреть результаты
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На что способна Led маска для лица Dreame Chrona
Обзоры
•
20 июля 2026
Смотреть результаты
Новинки Logitech G: игровая мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатура G316 X серии G3
Обзоры
•
20 июля 2026
Смотреть результаты
Сковорода универсальная Tefal G3380602 Excellence Fusion 28 см
Обзоры
•
14 июля 2026
Смотреть результаты
Мощность, которая поражает, по цене, которая удивляет: восстановленный Dell на Core i7
Обзоры
•
14 июля 2026
Смотреть результаты